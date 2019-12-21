محافظ الإسكندرية يؤكد دور الصحافة في مكافحة الشائعات

أكد محافظ الإسكندرية، دور الصحافة والإعلام في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات المغرضة، والمساهمة الفاعلة في بناء الدولة.



وشدد خلال لقائه، اليوم السبت، بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بفرع الإسكندرية- على ضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة، للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحي الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهى الشفافية.



وقال: " نعمل جميعًا في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن"، معلنًا عقد لقاء شهري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية؛ لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندري، مؤكدًا علي تقديم كل الدعم للصحفيين.



ورحب الشريف بتبادل أي مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون بطرق غير تقليدية وخارج الصندوق.



ومن جانبه، هنأ نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي، باسم نقابة الصحفيين بالثغر، المحافظ بتوليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، كما وجه الشكر إلى الرئيس السيسي علي توجيهاته بالاهتمام بالإعلام والصحفيين.



وأكد العمل على تنفيذ التوجيهات السياسية لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة، خاصة وأن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات.