-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد دور الصحافة في مكافحة الشائعات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد محافظ الإسكندرية، دور الصحافة والإعلام في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات المغرضة، والمساهمة الفاعلة في بناء الدولة.

وشدد خلال لقائه، اليوم السبت، بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بفرع الإسكندرية- على ضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة، للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحي الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهى الشفافية.

وقال: " نعمل جميعًا في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن"، معلنًا عقد لقاء شهري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية؛ لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندري، مؤكدًا علي تقديم كل الدعم للصحفيين.

ورحب الشريف بتبادل أي مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون بطرق غير تقليدية وخارج الصندوق.

ومن جانبه، هنأ نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي، باسم نقابة الصحفيين بالثغر، المحافظ بتوليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، كما وجه الشكر إلى الرئيس السيسي علي توجيهاته بالاهتمام بالإعلام والصحفيين.

وأكد العمل على تنفيذ التوجيهات السياسية لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة، خاصة وأن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

منذ ساعتين

وزير الري: مصر مستعدة لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفها بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

أب يعذب ابنته حتى الموت ويدعي سقوطها من علو

منذ حوالي 21 ساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

وزير الري: مصر مستعدة لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفها بشأن سد النهضة

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

حقيقة تدهور صحة المتهمة عائشة خيرت الشاطر

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

البدانة تزيد خطر الإصابة بالخرف

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

الرئيس نيوز

بالصور.. إزالة الأسوار الحاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية

ضمنها "الأجور والتأمينات".. الحكومة تعتمد خطة تأهيل موظفي الدولة لعام 2020

وزير الري السوداني: الخرطوم قدمت مقترحا بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة

"البيئة" تكشف حقيقة الأصوات المخيفة في مطروح

منوعات

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

طوله 15 قدمًا.. أب ينقذ طفله من فك ثعبان (صور)

تعرف على شخصيتك من طريقة جلوسك

"مصر تحت الصفر".. كيرلس خليل يروج للسياحة بالفوتوشوب

كشكول

لراغبي التقدم لجائزة أفضل معلم... 10 شروط فنية تعرف عليها

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. التعليم المدمج سبوبة أم منظومة متكاملة؟

ننشر المراجعة النهائية لمادة العلوم لطلاب السادس الابتدائي

مراجعات الأزهر.. الفقه الشافعى للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

فريق "لوتس تريو" فى دار الأوبرا.. الخميس

"زيارة أخيرة لأم كلثوم".. رواية جديدة لعلي عطا

20 مليون جنيه.. "الدستور" تحقق في منحة "القاسمي" لعلاج الأدباء.. واتحاد الكتاب يرد

"هيبة" يؤكد تولي جامعة القاهرة علاج رفعت سلام على نفقتها

صفحتنا ع الفيس بوك