"عقيدة واحدة".. الجيش المصري يجدد عهده مع الشعب: "نموت ويحيا الوطن"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيلمًّا نشرته وزارة الدفاع عبر قناتها على يوتيوب بعنوان "عقيدة واحدة".

وقال الباز، إن فيلم "عقيدة واحدة"فيه تأكيد وتجديد عهد من الجيش للشعب المصري، على أنهم أقسموا على أن يموتوا مقابل أن يحيا هذا الوطن.

واستكمل أن هذا الفيلم يحمل رسالة من القوات المسلحة المصرية لأعداء مصر في الداخل والخارج، بأن الجيش يحمي شعبه وبلاده.



