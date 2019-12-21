برلمان الكاميرون يمنح منطقتين ناطقتين بالإنجليزية "وضعا خاصا"

وافق برلمان الكاميرون على مشروع قانون ينص على منح منطقتين ناطقتين باللغة الإنجليزية "وضعا خاصا" خلال جلسة استثنائية للبرلمان الكاميرون.



ونقل راديو (صوت أمريكا) اليوم، عن رئيس الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان الكاميروني) كافيه يجوى، القول إن هذا القرار يعكس نتائج أغلبية المشاركين في المشاورات التي أجراها الرئيس بول بيا، ورئيس الوزراء جوزيف ديون، قبيل انعقاد هذه الجلسة غير العادية للبرلمان بمجلسيه (الشيوخ والجمعية الوطنية).



وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية، كما أنها تعكس إرادة المواطنين في الكاميرون في العيش معا، فضلا عن أنها ستقوي الاندماج الاقتصادي والثقافي داخل الكاميرون.



وكان الرئيس الكاميروني، قد دعا إلى منح المناطق الناطقة بالإنجليزية وضعا خاصا خلال الحوار الوطني الموسع الذي دعا إليه في 30 سبتمبر الماضي، لإنهاء أعمال العنف في البلاد.