نائب محافظ قنا يفتتح مركز شباب قرية العمرة بأبوتشت

افتتح حازم عمر، نائب محافظ قنا، المبني الإداري وملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب قرية العمرة بمدينة أبوتشت، بحضور سحر صدقي عضو مجلس النواب وعمر موسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا وخالد عويس، رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أهالي القرية.



وأوضح نائب المحافظ أنه تم افتتاح مبنى إداري وملعب كرة قدم قانوني مزود بالنجيل الصناعي بتكلفة مالية بلغت مليوني و400 ألف جنيه، لافتًا إلى أن مركز شباب العمرة يقع على مساحة إجمالية حوالي 7000 متر مربع ويخدم ما يقرب من 30 ألف مواطن من أهالي القرية.



وأكد نائب المحافظ ضرورة تشجيع شباب القرية علي ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية التي ينظمها مركز الشباب لما لها من مردود إيجابي على الحالة البدنية والفكرية لهم، موجّهًا مسئولي الشباب والرياضة بالمحافظة بتجهيز مكتبة ووحدة حاسب آلي داخل المركز ليستفيد منها شباب القرية.