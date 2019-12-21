وزير الرياضة يعزي مرتضى منصور في شقيقته (فيديو)
السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:41 م
زينب صبحيطباعة
وصل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، منذ قليل، إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وتوفيت الثلاثاء الماضي، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور، وشيع الجثمان من مسجد المتولى الكبير، بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وتوفيت الثلاثاء الماضي، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور، وشيع الجثمان من مسجد المتولى الكبير، بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وزير الرياضة يعزي مرتضى منصور في شقيقته (فيديو)
وزير الرياضة يعزي مرتضى منصور في شقيقته (فيديو)
وزير الرياضة يعزي مرتضى منصور في شقيقته (فيديو)
وزير الرياضة يعزي مرتضى منصور في شقيقته (فيديو)