الباز عن الجيش المصري: رجال لم يديروا ظهورهم لبلدهم أبدا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه في أوقات الأزمات تتطلع الشعوب دائما لجيوشها، وفي السنوات الماضية كان الكلام يتردد عن الجيش الوطني، وهو الجيش الذي يرتبط بأرضه، ولا توجد عقيدة لديه إلا حماية هذا البلد.

وأضاف الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه في أوقات الحروب والمكائد، والمخططات والمؤامرات، تتزايد أدوار الجيوش، ويجب أن تتزايد درجة الثقة في هذه الجيوش أيضا.

وتابع أن المنطقة تتعرض الآن لحالة عظمى من التآمر على أمنها القومي وثرواتها، موضحا أن أردوغان عندما عقد اتفاقية مع الحكومة غير الشرعية في ليبيا كانت دوافعه مصلحته الخاصة، ولكنها في النهاية تبقى مؤامرة على الدولة المصرية.

وواصل أن أردوغان مجرم حرب، ويريد أن يجور على حق الشعب المصري، موضحا أن دور الجيش الوطني يزيد في مثل هذه المواقف لصد هذه المؤامرات، سواء كان الجيش الوطني الليبي، أو الجيش الوطني المصري.

واستطرد أن الجيش الوطني المصري يمكن أن نصفهم بأنهم هؤلاء هم الرجال الذين لم يديروا ظهورهم لبلدهم، سواء كان في حروب أو في أزمات سياسية أو غيره.