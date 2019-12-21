البريطانيون ينفقون 1.7 مليار جنيه استرليني في خصومات "سبت الذعر"

أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البريطانيين أنفقوا، اليوم، 1.7 مليار جنيه استرليني في آخر لحظات الخصومات بالمتاجر، بعد ليلة هي الأكثر إثارة في البلاد هذا العام، واصفة ذلك بموجة من الهلع أُصيب بها المُتسوقون مع توجه واحد من بين كل أربعة بالغين إلى المتاجر.



وقالت الصحيفة إن المتسوقين الذين أصيبوا بشرهة الشراء استمتعوا بليلة من الحفلات بعد الانتهاء من العمل لقضاء العطلات، وهرعوا إلى الشارع سريعا؛ لشراء هداياهم الاحتفالية والحصول على أحدث العروض قبل يوم عيد الميلاد.



ووجدت نتائج دراسة أجراها مركز أبحاث التجزئة لدراسة "أكواد الفواتير" أن خفض الأسعار عزز الإنفاق خلال احتفال اللحظات الأخيرة بعد تراجع التسوق في ديسمبر بعد الجمعة السوداء.