أسعار ومواصفات أحدث هواتف "OPPO" (صور)

كشفت شركة أوبو "OPPO"، عن أحدث هاتفين ذكيين من سلسلة OPPO A، وهما OPPO A91 وOPPO A8، ويأتي الهاتفان بسعر اقتصادي بالنسبة لمواصفاتهم، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.



- مواصفات هاتف OPPO A91:

يأتي أوبو أي91 بشاشة من نوع AMOLED قياسها 6.4 بوصة ودقتها 2400×1080 بكسل، وهي تحتوي على قطع أو نتوء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، كما تمتاز الشاشة بقارئ بصمات الأصابع في الشاشة نفسها.



ويحتوي OPPO A91 على أربع كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير العريض، وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، و2 ميجابكسل للكاميرا الرابعة المخصصة للتصوير القريب جدًا ماكرو.



ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P70، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4000 مللي أمبيرساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 بقدرة 30 واط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 القائمة على الإصدار أندرويد 9.



ويتوفر هاتف أوبو أي91 بثلاثة ألوان هما الأزرق الداكن، والأحمر، والأزرق المتدرج، وسوف يتوفر مبدئيًا في الصين بسعر يعادل 285 دولارا أمريكيا، على أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري.



- مواصفات هاتف OPPO A8:

وبالنسبة لهاتف أوبو أي8، فهو يأتي بشاشة من نوع IPS قياسها 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل، وعلى غرار جهاز أوبو أي91 تحتوي الشاشة قطعا يتضمن الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



ويضم الجزء الخلفي للهاتف ثلاث كاميرات، بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانية، والثالثة، ويوجد أيضًا قارئ البصمة.



ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Helio P35 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت، وتأتي البطارية بسعة 4،320 مللي أمبيرساعة، ولكنها لا تدعم تقنية الشحن السريع، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1.



ويأتي أوبو أي8 باللونين الأسود والأزرق، وبسعر يعادل 170 دولارا أمريكيا، وهو متاح الآن للحجز على موقع الشركة في الصين، على أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري.