-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير دولى: «الإخوان» تنسج شباكها لاصطياد شباب أوروبا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:21 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين - هدير سند
طباعة

حذرت شبكة «جلوبال ووتش أناليسيس» من أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل خطرًا كبيرًا على أوروبا، بعد افتضاح أمرها وكشف مساعيها لاستقطاب الشباب الأوروبى وتجنيده ليكون وقودًا للعنف والإرهاب والكراهية.
وذكر التقرير، الذى نشره موقع «ذا ميلى كرونيكل» الدولى، أنه، ولفترة طويلة، استفادت «الإخوان» من المعاملة الودودة التى أظهرتها لها السلطات البريطانية، فى ظل التشريعات الفضفاضة بشأن اللجوء السياسى فى البلدان الأوروبية، حتى أزيح الستار عن ازدواجية هذه الجماعة وتناقضها مع «الإسلام المعتدل» الذى تدعى أنها تسير على خطاه، متسائلًا: «كيف يمكن للمرء أن يكون معتدلًا أو متسامحًا، بينما يؤمن بكونه حقيقة إلهية لا يجب أن تمس بأى نقد أو مراجعة؟».
وأشار إلى أن أعضاء «الإخوان» كانوا يسعون بشكل منهجى لوصف «العلمانيين» فى العالم العربى بأنهم «تلاميذ الشيطان»، وقدموا أنفسهم على أنهم خلفاء وورثة الله على الأرض، وتمكنوا، على مدار نصف قرن، من خداع و«تعمية» الغرب.
وسخر التقرير من أولئك الذين يعتبرون «الإخوان» يعارضون العنف الجهادى ومعتدلين، على الرغم من أن جميع الشخصيات الجهادية العالمية، بدءًا من عبدالله عزام وتلميذه أسامة بن لادن حتى أيمن الظواهرى وأبوبكر البغدادى، كانوا على صلة مباشرة بالجماعة الإرهابية.
وتابع: «أعضاء الإخوان حريصون دائمًا على لعب دور الضحية، ووصف أنفسهم بأنهم مؤيدون للإسلام السياسى الذى تضطهده الأنظمة التى يتهمونها بالاستبدادية، وهو ما يفسر سر انتشار المصطلح الذى ابتكره باحثون غربيون يصفون أنفسهم بأنهم (علماء الإسلام) لمجرد تعلمهم بعض أجزاء من اللغة العربية فى القاهرة ودمشق لفهم ومعارضة الجماعات الإسلامية المسلحة».
وبَيّن أن مصطلح «الإسلام السياسى» الذى ابتكرته الجماعة ينم عن الجهل ويفتقر الدقة، لأنه إذا كانت هذه «الإسلاموية» سياسية حقًا لما رأينا تلك الهجمات الدموية والمرعبة التى يشنها «داعش» والجماعات المتشددة التى تعد ذراعًا أساسية لـ«الإخوان»، ولكان استطاع الغرب والعالم العربى، على حد سواء، التصالح مع هذه الأيديولوجية وإدماجها فى اللعبة السياسية الديمقراطية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
فى السياق ذاته، ذكر تقرير منفصل لـ«ذا ميلى كرونيكل» أن أعضاء «الإخوان» يحاولون إيجاد أى ملجأ جديد لهم فى أوروبا، فبعد محاولتهم السيطرة على المجتمعات الإسلامية الألمانية، يحاولون من جديد لكن هذه المرة فى السويد.
وأوضح الموقع أنه «بعد الهزيمة الكبرى التى مُنيت بها الجماعة فى منطقة الشرق الأوسط، سرعان ما اتجهت نحو الغرب، فى محاولة منها لإيجاد موطئ قدم لها هناك من خلال أحد فروعها، وهو اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا FIOE الذى تأسس من قِبل جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٩، ثم أنشأ الاتحاد المجلس الأوروبى للفتوى والأبحاث، وهى منظمة أوروبية للإخوان المسلمين توفر التوجيه لهم فى أوروبا».
ووفقًا للتقرير، خططت الجماعة الإرهابية لغزو السويد، لأن الزعماء السياسيين الحاليين مهووسون بفكرة التنوع السياسى، ويلعبون على مشاعر الكره الشعبى لليمين المتطرف الأوروبى الذى لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة هناك، ويحاولون جذب هؤلاء الباحثين عن السلام والتسامح.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ يوم

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

منذ يوم

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

الصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

وزير الري: مصر مستعدة لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفها بشأن سد النهضة

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

حقيقة تدهور صحة المتهمة عائشة خيرت الشاطر

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

البدانة تزيد خطر الإصابة بالخرف

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

الرئيس نيوز

بالصور.. إزالة الأسوار الحاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية

ضمنها "الأجور والتأمينات".. الحكومة تعتمد خطة تأهيل موظفي الدولة لعام 2020

وزير الري السوداني: الخرطوم قدمت مقترحا بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة

"البيئة" تكشف حقيقة الأصوات المخيفة في مطروح

منوعات

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

طوله 15 قدمًا.. أب ينقذ طفله من فك ثعبان (صور)

تعرف على شخصيتك من طريقة جلوسك

"مصر تحت الصفر".. كيرلس خليل يروج للسياحة بالفوتوشوب

كشكول

لراغبي التقدم لجائزة أفضل معلم... 10 شروط فنية تعرف عليها

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. التعليم المدمج سبوبة أم منظومة متكاملة؟

ننشر المراجعة النهائية لمادة العلوم لطلاب السادس الابتدائي

مراجعات الأزهر.. الفقه الشافعى للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

فريق "لوتس تريو" فى دار الأوبرا.. الخميس

"زيارة أخيرة لأم كلثوم".. رواية جديدة لعلي عطا

20 مليون جنيه.. "الدستور" تحقق في منحة "القاسمي" لعلاج الأدباء.. واتحاد الكتاب يرد

"هيبة" يؤكد تولي جامعة القاهرة علاج رفعت سلام على نفقتها

صفحتنا ع الفيس بوك