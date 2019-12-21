«الإرهابية» تستعين بـ«مفصولى الأجهزة الأمنية» ضمن خطة التحريض

كشفت مصادر مطلعة على أنشطة «الإخوان» عن أن الجماعة الإرهابية تعد خطة جديدة، ينفذها المقاول الأجير محمد على، تعتمد على استخدام بعض المفصولين من أجهزة أمنية منذ سنوات طويلة، لاستعراض بعض الأكاذيب المعدة مسبقًا، فى محاولة لإثارة الرأى العام، والدعوة إلى التظاهر، وهو ما فشلت فيه من قبل.

وقالت المصادر إن الخطة الجديدة أعدها الهارب أيمن نور، واعتمدت على بث مزيد من الأكاذيب عن المشروعات القومية، ضمن الخطة الجديدة لـ«يناير ٢٠٢٠»، التى تحاول الجماعة خلالها إثارة الرأى العام، واستثمار دعوات التظاهر التى أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتعتمد الخطة التحريضية الجديدة على المقاول الأجير، فى محاولات إثارة الشارع، بالتزامن مع تحرك شباب الجماعة الإرهابية فى الشوارع وتوزيعهم ملصقات مكتوبًا عليها «يناير الثورة»، ووضعها على جدران المنازل والعمارات والمؤسسات الحكومية للتحريض على التظاهر ضد الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.



