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الصحة

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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مع التقدم الإلكترونى، ازدادت أعداد المنتحرين حول العالم، خاصة الشباب، لأسباب عديدة وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن كل 40 ثانية، هناك شخص فى العالم يفكر في الانتحار، وترتفع نسبة انتحار الشباب حول العالم وتبلغ 55% في الشباب من سن 15 إلى 45.

ومن الضرورى الحرص على استخدام التكنولوجيا بطريقة سليمة لمواجهة تلك الظاهرة العالمية.

وإليك أفضل 4 تطبيقات لمواجهة الانتحار:

- تطبيق Headspace
يقدم لك التطبيق بعض الأساليب التى تساعدك على تقليل التوتر في دقائق، بالإضافة إلى تقديم مئات الجلسات في الصحة الجسدية، وإدارة القلق والتوتر، وإعطاء دروس حول نمو الشخصية.

- تطبيق Calm Harm
وهو تطبيق تم إنشاؤه وتطويره خصيصى للمراهقين ويستخدم المبادئ الأساسية فى العلاج النفسي، ويساعد هذا التطبيق في تشجيع المراهقين عن إبعاد فكرة الإيذاء النفسي والذى غالبًا ما يكثر عند المراهقين.

ويمكنك أن تتحكم في التطبيق عن طريق تخصيص كلمات سر، وبذلك يمكنك تحديد ما تريده بحيث يكون التطبيق أكثر خصوصية.

- تطبيق MoodTools
ويوفر التطبيق خاصية Thought Diary التى تعمل على تحسين الحالة النفسية ومعالجة الأفكار السيئة عن طريق تحليلها، وكذلك التخلص من نماذج التفكير المشوه، كما يقدم أيضًا بعض الأنشطة التى تجعلك تستعيد الثقة بنفسك.

- تطبيق Stay Alive
يقدم هذا التطبيق خطة أمان تقدم نصائح للأشخاص الذين ليهم أفكار انتحارية، ويحتوى التطبيق على كل المهارات اللازمة لمواجهة الاكتئاب والانتحار، والتى وضعها متخصصون في الطب النفسي.

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