غضب إخواني ضد أيمن نور بعد أنباء مشاركته فى برنامج "الشهادة"

اندلعت حالة غضب كبيرة داخل الأوساط الإخوانية فى تركيا، ضد الهارب أيمن نور، رئيس قناة «الشرق»، بعد تردد أنباء عن تصويره حلقة مع برنامج «الشهادة»، الذى يقدمه الصحفى المقرب من الجماعة سليم عزوز على قناة «الجزيرة»، ويوثق فترة حكم المعزول محمد مرسى مصر.



ومن ضمن الأنباء التى تم تداولها أن «نور» كشف فى شهادته عن العديد من الأسرار المتعلقة بـ«مرسى»، وفضح كيف كان يتواصل مع مكتب الإرشاد فى هذه الفترة، ومناقشة خيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد بديع المرشد العام، فى العديد من الموضوعات، ومنها طرق التعامل مع القوى الليبرالية المصرية، وما إذا كان يعطيها مساحة فى الحكم من عدمه.



وقالت مصادر مطلعة على أنشطة «الإخوان» إن أيمن نور نفى تصوير أى حلقات مع سليم عزوز، لكنه أكد عدم رفضه التصوير إذا عرض عليه الأمر.



وسخر سليم عزوز من الحملة الإخوانية التى تم شنها ضد أيمن نور، ونشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» حديثًا بينه وأحد الصحفيين، نصه: «سجلت مع أيمن نور؟! لا لم أسجل مع أيمن نور؟! لماذا لم تسجل معه؟! ولماذا أسجل معه؟! يقولون إنك سجلت معه؟! والله ما حصل!، هو إيه الموضوع؟! يقولون إنك سجلت مع أيمن نور.. وإنه قال كلامًا شديدًا وبعد الحملة تراجعت عن بثه؟!»، ثم علق «عزوز» على الحوار بقوله: «يوهمون الناس بأن حملتهم أرهبتنى.. دى ناس ضايعة ضياعًا كبيرًا».

وأضاف: «الإخوان عندهم مشكلة فى التعامل مع العقلية الصعيدية.. لأجل هذا آخر وجود حقيقى لهم فى خط الصعيد فى المنيا.. يحاولوا يسألوا بتوع الجماعة الإسلامية ممكن يفهموهم شوية.. عندهم طارق الزمر حتى اعتذر عن التسجيل، كان قلبه حاسس.. فقه تربسة الدماغ بحاجة إلى خبراء».



