وزير الري: مصر مستعدة لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفها بشأن سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، إن مصر على استعداد لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفنا بشأن سد النهضة لمعالجة المخاوف التي عبرت عنها إثيوبيا.



وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته قبيل بدء الاجتماعات الفنية المغلقة لوزراء المياه حول سد النهضة في السودان، أن "هذا يدل على مرونة مصر والتزامنا بالعمل مع إخواننا وشركائنا في إثيوبيا لتمكينهم من تحقيق أهدافهم التنموية من خلال توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة بسرعة وبشكل مستدام".