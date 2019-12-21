حسن شحاته يصل إلى عزاء شقيقة مرتضى منصور بالحامدية الشاذلية

وصل منذ قليل حسن شحاته، المدير الفني للمنتخب المصري سابقًا، إلى عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية.



وتوفيت الثلاثاء الماضي سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور، وشيع الجثمان من مسجد المتولى الكبير، بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

