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حوادث

21 مارس.. الحكم في طعن الخارجية على تجديد جواز سفر أيمن نور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:14 م
جريدة الدستور
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري "أول درجة" بتجديد جواز سفره للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

وأقام أيمن نور دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا، وأقر الحاضر عن "نور" أن موكله مقيم حاليًا بفرنسا، وطلب إدخال خصوم جدد بالدعوى.‏

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