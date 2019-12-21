كاتب: أزمة الزيادة السكانية مرتبطة بموروث ثقافي ديني

قال الكاتب الصحفي عادل نعمان، إن سبب أزمة الزيادة السكانية يعود لموروث ثقافي ديني، توارثته الأجيال ويدعمه بعض المشايخ على بعض المنابر بالدعوة لزيادة النسل.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الموروث الديني مستمد من حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة"، وقلنا إن القصد من المباهاة هو الكيف وليس الكم.



وأضاف أن النبي عليه السلام يباهي ربه بعدد العلماء والأطباء والمهندسين، ولا يباهي ربه بعدد العاطلين الذين لا يعملون نتيجة هذا الموروث الديني، مؤكدًا أن مهمة رجال الدين أن يقتنع هو بالفكرة.