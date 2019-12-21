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مصر

مصر تقدم مقترحًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة لتخفيف آثار الجفاف

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهدف من المفاوضات الحالية بشأن سد النهضة التوصل إلى اتفاق يغطي ليس فقط الملء لكن أيضًا التشغيل طويل المدى لـGERD لذلك من الضروري أن نتناقش ونعمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد التشغيل طويل المدى لـGERD خلال مناقشاتنا في اليومين المقبلين.

وأضاف أن مصر أعدت اقتراحًا شاملًا يتضمن قواعد لتشغيل GERD التي تحافظ على وظائفها مع حماية مرونة السد العالي في أسوان، ويتضمن الاقتراح أيضًا قواعد مفصلة للتخفيف من آثار الجفاف وإعادة تعبئته بعد الجفاف.

وتابع الوزير: "ما زلنا نتطلع إلى إخواننا في إثيوبيا لتبادل وجهات نظرهم حول القواعد التشغيلية لـGERD، وفقًا لاتفاق عام 2015 بشأن إعلان المبادئ، ونأمل أن تكون تلك القواعد شاملة ومفصلة تتضمن تدابير لتخفيف آثار الجفاف تستند إلى التنسيق والتعاون الوثيقين بين GERD والسد العالي في أسوان".
وأكد وزير الري فى ختام المفاوضات فى اليوم الأول للاجتماع الوزاري فى الخرطوم، أننا  في مصر على استعداد للمشاركة بشكل إيجابي في هذه المفاوضات والتفكير الإبداعي في وسائل سد الفجوات بيننا، مضيفًا: "أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماعنا اليوم وغدًا والتغلب على الاختلافات بيننا والتي تقربنا من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف عبدالعاطي: "لقد وصلنا بالفعل إلى منتصف الطريق من خلال عملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية بلداننا الثلاثة التي عقدت في واشنطن العاصمة يوم 6 نوفمبر. ولقد عقدنا اجتماعين في أديس أبابا والقاهرة حيث تبادلنا وجهات النظر حول القواعد التي تحكم ملء وتشغيل GERD. وحددنا نقاط الاختلاف الكثيرة بيننا وناقشنا مجالات التقارب المحتملة، ورغم وجود خلافات كبيرة بيننا بشأن قواعد لملء GERD، أعتقد أننا يمكن أن نحقق انفراجة خلال هذه الجولة من المفاوضات".

وأشار إلى أن مصر كانت تفكر في الملاحظات والمخاوف التي عبرت عنها إثيوبيا ونحن على استعداد لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفنا لمعالجة هذه المخاوف، وهذا يدل على مرونة مصر والتزامنا بالعمل مع إخواننا وشركائنا في إثيوبيا لتمكينهم من تحقيق أهدافهم التنموية من خلال توليد الطاقة الكهرومائية من GERD بسرعة وبشكل مستدام.

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