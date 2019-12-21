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سياسي

سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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كرّم مجمع اللغة العربية، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، خلال احتفالها باليوم العالمى للغة العربية، بحضور رؤساء مجمع اللغة العربية ولفيف من الشخصيات العامة والمهتمين باللغة العربية.

وتقدمت سولاف درويش بقانون لمجلس النواب، لحماية اللغة العربية، مطالبة بالنهوض باللغة العربية وحمايتها والحفاظ على اللغة ومفرداتها.

وأوضحت درويش، أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على الهوية العربية، وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وأن يكون هذا الأمر إلزاما وليس اختياريا، خاصة أن الدستور نص فى المادة الثانية على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية.

أشارت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن فلسفة التشريع تهدف أيضا، للحفاظ على السيادة الوطنية للغة، بعدما شهدت الأخيرة تأثير مفردات اللغة باللغات الأخرى، وحرص البعض على تعلم اللغات الأجنبية وإهمال اللغة العربية العريقة، التى تعد أعظم اللغات على مستوى العالم، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع لحماية ونهوض اللغة العربية.

واستكملت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمز لثقافتها، ولهذا وجب حمايتها وتنمية استعمالها، من خلال الحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، لافتة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن مجمع اللغة العربية في الحفاظ على سلامة اللغة، غير مُلزم لغيره من الجهات المختلفة، مما انعكس على استعمال اللغة فى هذه المؤسسات، ويجب تضافر الجهود للحفاظ على اللغة العربية.

وشددت «درويش» على ضرورة تدشين دورات تثقيفية وتدريبية للقائمين على تعليم اللغة العربية فى مختلف المجالات والقطاعات، ليكونوا مؤهلين لتعليم النشء الجديد صحيح مفردات اللغة، وتكون العربية هى اللغة الرسمية فى جميع المحافل والمكاتبات الرسمية، وعلى شاشات الفضائيات، وعدم السماح لم لا يجيدون التحدث بطلاقة بها من ممارسة عمل قد يؤثر على المجتمع فى الحديث باللغة العربية السليمة، متابعة: "كفاية فرانكو..يكفى تشويه للغة العربية".
سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"
سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"
سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"
سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"
سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"
سولاف درويش من مجمع اللغة العربية: "كفاية فرانكو"

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