"الأحزاب المصرية" يناقش الموقف من قانون انتخابات المحليات

بدأ، مساء السبت، اجتماع المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل.



وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الاجتماع يناقش تطوير عمل التحالف خلال الفترة المقبلة، وتقييم عمل لجنة انتخابات بالتحالف التى برأسها اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية.



أضاف رئيس حزب إرادة جيل أن الاجتماع يناقش الموقف من قانون انتخابات المحليات، الذي يناقشه البرلمان غدا، كما يناقش الموقف تجاه التطورات الخارجية والتحرك التركي على الساحة الليبية ودعم موقف القيادة السياسية.