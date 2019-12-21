شكرى ونظيره المغربى يبحثان جهود تسوية الأزمة الليبية هاتفيًا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بنظيره المغربي ناصر بوريطة، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.



وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الشأن الليبي، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعراض سُبل الدفع قُدمًا بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة.

وأضاف حافظ أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين؛ حيث أكد شُكري اهتمام مصر بدفع مسار التعاون الثنائي مع الشقيقة المغرب على ضوء ما يتمتع به البلدان من علاقات أخوية وروابط راسخة.