رصد مؤشرات البطالة إلكترونيًا بدءًا من يناير

كشف أحمد ماهر، مسئول الإدارة العامة لإحصاءات العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز بصدد رصد معدلات البطالة إلكترونيًا باستخدام أجهزة التابلت بشكل كامل بدءًا من شهر يناير المقبل؛ حيث سيتم تزويد الباحثين بـ200 جهاز تابلت، مزود بنظام إحداثيات لرصد حركة الباحثين لحظيًا لضمان دقة البيانات وجودتها وسرعة تجميعها وإتاحتها، مشيرًا إلي أن الجهاز أيضًا بصدد دراسة إتاحة مؤشرات البطالة شهريًا بدلًا من إعلانها بشكل ربع سنوي، بالتعاون مع خبراء في منظمة العمل الدولية ووكالة الجايكا اليابانية.



وأشار ماهر في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة حاليًا هو العمل علي استيعاب أعداد الخريجين سنويًا داخل سوق العمل وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، موضحًا أن حجم قوة العمل ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2019 بأكثر من 300 ألف شخص بسبب الخريجين الجدد خلال الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، خاصة أن الفئة العمرية بين 20-24 سنة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المتعطلين بنسبة 39.8%، كما أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات تبلغ 88.6% من إجمالي المتعطلين.