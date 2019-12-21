-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"زيارة أخيرة لأم كلثوم".. رواية جديدة لعلي عطا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
تصدر قريبا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية جديدة للشاعر والروائي علي عطا بعنوان "زيارة أخيرة لأم كلثوم".

حسين عبد الحميد، بطل "زيارة أخيرة لأم كلثوم"، هو نفسه بطل رواية "حافة الكوثر"، وبالتالي يمكن اعتبار أن الرواية الجديدة تستكمل الرواية الأولى.

يعاني الصحفي حسين عبد الحميد من اكتئاب مزمن ويحاول قدر الإمكان عدم خوض تجربة العلاج في مصحة مجددا، في ظل ضغوط نفسية تمارسها عليه زوجته دعاء مستجاب، فضلا عن الضغوط المترتبة على توقف الجريدة الخليجية التي يعمل فيها من القاهرة عن دفع راتبه لمدة تزيد على 12 شهرا، واحتياجه للحب والذي تمنحه له سلمى السكري رغم أنهما لا يجدان سبيلا آمنا ليتزوجا من جديد، بعد طلاقهما الذي فرضته ظروف قاهرة.

حسين سبق له أن تزوج من سلمى لنحو ثلاث سنوات قبل أن ينفصلا بالطلاق بعد علم زوجته الأولى دعاء مستجاب بالأمر.

وفي ظل هذه الأجواء تمرض الخالة الوحيدة المتبقية على قيد الحياة، واسمها "أم كلثوم" مرض الموت، فيزورها "حسين" زيارة أخيرة، إذ بعد بضعة أيام من تلك الزيارة يوافيها الأجل المحتوم، فيجد أن هذا الحدث يدفعه للكتابة مستعيدا ذكرياته مع تلك الخالة التي لطالما شجعته على التفوق الدراسي، وفي ذلك السياق يجد أنه لا مفر من استدعاء أحداث مهمة شهدتها المنصورة، مسقط رأسه، خصوصا في السبعينيات وصولا إلى لحظة اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة عام 1981 بعد أيام قليلة من زيارته لتلك المدينة الكوزمبوليتانية والتي بلغ عمرها في نوفمبر 2019، 800 سنة والتي وقعت في شرك الإسلام السياسي الذي لطالما نفخ السادات في روحه مع أنه كان كثيرا ما يردد: "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة"، ثم راح ضحيته في النهاية.

يستدعي السارد الذي هو نفسه "حسين عبد الحميد"، كذلك شخصيات شهيرة من المنصورة وعلى رأسها كوكب الشرق أم كلثوم الذي تحمل خالته اسمها.. تلك الخالة التي كانت آخر المتوفين من بين نحو 40 ولدا وبنتا أنجبهم والدها "توفيق ريحان"، الذي جاء إلى المنصورة في أواخر القرن الـ19 من النوبة، ليستقر في إحدى قراها ويتزوج من أربع نساء، وينجب تلك الذرية الكبيرة.

أما عن علي عطا فهو صحفي وروائي، صدرت روايته الأولى "حافة" الكوثر" عن الدار المصرية اللبنانية في بداية 2017، ولاقت احتفاء نقديا ملحوظا، إذ كتب عنها عدد كبير من النقاد؛ في مقدمتهم الدكتور جابر عصفور والدكتور شاكر عبد الحميد والدكتورة شيرين أبو النجا والدكتورة لنا عبدالرحمن.. أصدر بين عامي 2001 و2013 ثلاثة دوواين شعرية: "على سبيل التمويه"، "ظهرها إلى الحائط"، و"تمارين لاصطياد فريسة"، يعمل حاليا مشرفا على القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو خريج كلية الإعلام بجامعة القاهرة- قسم الصحافة عام 1986.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

منذ حوالي 7 ساعات

ألمانيا تدعو تركيا لاحترام سيادة الدول

منذ حوالي 5 ساعات

مأساة زوج اكتشف أن أبناءه الثلاثة من عشيق زوجته

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

حقيقة تدهور صحة المتهمة عائشة خيرت الشاطر

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء اللبناني المكلف: سأشكل حكومة تكنوقراط مصغرة من المستقلين

الرئيس السيسي يستعرض مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية تأمين الحدود

"الحد الأدنى" على طاولة الرئيس ووزير المالية

العراق: تفكيك مجموعة داعشية قبل تنفيذ عمليات إرهابية بالموصل

منوعات

تعرف على شخصيتك من طريقة جلوسك

"مصر تحت الصفر".. كيرلس خليل يروج للسياحة بالفوتوشوب

فقدت خاتم زواجها.. ثم عثرت عليه بصندوق الاقتراع

شجاعة سائق تنقذ امرأة من حالة انتحار بشعة

كشكول

معاهد الأقصر الأزهرية تتسلم مظاريف امتحانات الصفين "الرابع والخامس"

رسالة هامة من نائب وزير التعليم لشباب المعلمين المساعدين

وكيل تعليم سوهاج يستقبل الاتحادات الطلابية لمدرستي التجارة بنات والمتقدمة

تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل تربية طنطا

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
المزيد

الثقافة

"زيارة أخيرة لأم كلثوم".. رواية جديدة لعلي عطا

"هيبة" يؤكد تولي جامعة القاهرة علاج رفعت سلام على نفقتها

صدور العدد الرابع من الإصدار السادس لمجلة المسرح

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

صفحتنا ع الفيس بوك