قانون جديد يلزم بمراعاة ذوي الاحتياجات في تداول معلومات الحكومة

ألزم قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة إلى البرلمان، المقرر بدء مناقشته غدًا الأحد، في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتيسير عليهم في الاطلاع على الوثائق الرسمية للدولة وكل ما يرتبط بها من معلومات وإحصاءات.



جاء ذلك وفقًا للمادة (17) من القانون التي نصت على "الزام جميع الجهات المخاطبة به بالقانون، بالاحتفاظ بوثائفها الرسمية، وحفظها وصيانتها وفهرستها بالشكل والطريقة التي تيسر الاطلاع عليها، وتداولها أو النفاذ إلي البيانات والمعلومات أو الإحصاءات التي تحويها مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".



وألزمت تلك الجهات بعمل أرشيف إلكتروني لتلك الوثائق خلال فترة زمنية مقبولة، وفي حدود مواردها المتاحة.