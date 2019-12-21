نجوى كرم تهنئ هاني شاكر بعيد ميلاده.. صورة

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة تهنئة خاصة للفنان هاني شاكر، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.



وقالت في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "توتير": "يا أحلى نائب ويا أحلى مدرسة فنية بحبك وعقبال المية".



في الوقت نفسه رد عليها الفنان هاني شاكر قائلًا: "حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة نجوي كرم كل الشكر على المعايدة الجميلة بعيد ميلادي من أحلى وأجمل قلب في الدنيا".



يذكر أن الفنان هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده الـ67، وبدأ الفنان الكبير وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبدالحليم حافظ، ومحمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش.



وكان أول دخوله في عالم الفن عام 1966 في فيلم "سيد درويش"، حيث قام بدور سيد درويش في صغره، وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد، ثم شارك مع عبدالحليم حافظ في أغنية "بالأحضان" حيث كان من ضمن الكورال، أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان "حلوة يا دنيا".

