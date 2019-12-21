بهاء أبوشقة: حزب الوفد قِبلة للمصريين جميعًا

رحّب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بالدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيت الأمة الذي يعد قبلة للمصريين جميعًا.



جاء ذلك خلال ندوة عقدها الوفد استضاف خلالها الدكتور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مساء السبت، بحضور عدد من قيادات الحزب.



أشار أبوشقة إلى أن حزب الوفد ليس بيتًا الوفديين، وإنما قبلة لكل ما ينفع الدولة المصرية والوطن والمواطن، موضحًا أن جامعة في حجم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فيها من النفع والتقدم المرجو الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة حديثة.