اليوم.. "البرلمان" يناقش قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية

وضع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة، الذي ستبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أولى جلسات مناقشته، عددًا من الضوابط للمحافظة على الوثائق والقومية والتاريخية التي تقع في حيازة الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.





ومنح القانون رئيس مجلس الوزارء الحق فى اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وثيقة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفي هذه الحالة يقع على مالك الوثيقة أو حائزها عدد من الالتزامات، وهي:





• يُعد حائز الوثيقة مسئولًا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها، وذلك من تاريخ إبلاغة، بقرار اعتبارها وثيقة رسمية.

• يحظر على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها بأي من الوجوه؛ إلا بترخيص من الوزير المختص، وفي حال الموافقة له، يلتزم إبلاغ المتصرف إليه كتابة، بأن الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة القومية والتاريخية.

• إذا رغب حائز الوثيقة الخاصة في التصرف فيها بالبيع، يلتزم بإخطار الهيئة بذلك كتابة، وتحديد المقابل الذي يرتضيه، وفي حال قررت الهيئة الشراء، فعليها أن تخطره بذلك كتابة، خلال 60 يومًا من تاريخ تلقيها إخطاره، لاستلام المقابل الذي تم الاتفاق عليه، وتحرير العقد المثبت لهذا التصرف، وذلك دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات.





من ناحية أخرى، الزم القانون حائزوا الوثائق الخاصة، بإخطار الهيئة بما في حوزتهم من وثائق، بكتاب موصى بعلم الوصول، وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بقانون إنشاء الهيئة، أو من تاريخ أيلولتها إليهم، أيهما أسبق، وفي جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق من البلاد.





كما أجاز القانون لرئيس الوزراء، الاستيلاء على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة.



