عمر مروان يصل عزاء شقيقة مرتضى منصور بالحامدية الشاذلية (صور)

وصل منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في شقيقة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.



وتوفيت الثلاثاء الماضي، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور، وشيع الجثمان من مسجد المتولى الكبير، بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.