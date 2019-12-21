تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل تربية طنطا

أصدر رئيس جامعة طنطا، السبت، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا عبده الإمام، الأستاذ بقسم التربية الفنية، مدير مركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بالجامعة، بتسيير أعمال وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.



وتخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية 1997، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية بتقدير امتياز من جامعة عين شمس 2003، ثم درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف فى التربية الفنية من جامعة عين شمس 2006، لتعمل بعدها مدرسًا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من 2006.



وتدرجت الإمام في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017.