تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة؛ لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهم أحمد عبدالسلام، في القضية 756 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.