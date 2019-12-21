صلاح عبدالله أحدث المنضمين لـ"الخطة العامية"

انضم الفنان صلاح عبدالله مؤخرًا لأسرة فيلم "الخطة العامية"، الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع والفنانة غادة عادل، والمقرر عرضه خلال موسم صيف 2020 المقبل.



من جانبه، بدأ علي ربيع تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية مع مجموعة كبيرة من النجوم، منهم غادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز.



كما يستعد أيضًا لتحضيرات مسرحيته الجديدة، بناءً على طلب الجماهير، وحالة الحزن التي أحاطت الجمهور لانتهاء الموسم الأخير من "مسرح مصر"، ويشارك ربيع في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "وصل أمانة"، مع الفنان مصطفى خاطر، إنتاج شركة "سينرجى".