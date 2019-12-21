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تفاصيل صفقة بن جاسم لبيع فنادق لندن مقابل 333 مليون دولار

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:30 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن تفاصيل صفقة لرئيس وزراء قطر السابق بشأن بيع فندقين في المملكة المتحدة مقابل مئات الملايين من الدولارات.

وذكرت الوكالة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وافق على بيع فندقين في لندن مقابل 255 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) لشركة "Vivion" للاستثمار، وفقًا لأشخاص على دراية بالصفقة.

وأوضحت "بلومبرج" أن "Vivion" وهي شركة عقارية مقرها في "لوكسمبورج" وتدعمها عائلة رجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان، ستشتري فندقي "ساندرسون" و"سانت مارتينز لين"، حسبما أفاد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المحادثات.

وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة: "لقد وافقت "Vivion" على شراء فندقين في لندن مقابل مبلغ إجمالي قدره 255 مليون جنيه إسترليني"، ولكن دون الكشف عن اسميهما والطرف الثاني في الصفقة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، استحوذ على الفندقين منذ حوالي ثماني سنوات مقابل 192 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن "بن جاسم" الذي شغل منصب رئيس الوزراء القطري في الفترة من 2007 إلى 2013، كان يستثمر كثيرًا في امتلاك العقارات الفاخرة.

وأضاف التقرير أن مكتب عائلة "بن جاسم"، طرح فندقي لندن للبيع خلال فصل الصيف إلى جانب عقار آخر في باريس، مؤكدًا أن شركة Maybourne التي تعد أيضًا على صلة برئيس وزراء قطر السابق تتجه حاليًا نحو إتمام صفقة لاقتناء فندق Montage في حي بيفرلي هيلز الفاخر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة الأمريكية، قامت شركة "Vivion"، التي تعد جزءًا من شبكة من الشركات العقارية المدعومة من "دايان"، بتجميع مجموعة من فنادق المملكة المتحدة بسرعة منذ عام 2018، وتمتلك الشركة 55 فندقًا في المملكة المتحدة و38 فندقًا في ألمانيا، كما وافقت "Vivion" أيضًا على بيع فندق في لندن مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، دون تحديد اسم العقار.
تفاصيل صفقة بن جاسم لبيع فنادق لندن مقابل 333 مليون دولار
تفاصيل صفقة بن جاسم لبيع فنادق لندن مقابل 333 مليون دولار

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