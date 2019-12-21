ياسمين صبري في كواليس مسلسل "فرصة ثانية"

يعكف صناع مسلسل "فرصة ثانية"، الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري، على وضع اللمسات النهائية والتحضيرات اللازمة، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويعقد المخرج مرقس عادل عدة جلسات عمل داخل مقر شركة سينرجي المنتجة للعمل، بحضور بطلة العمل ياسمين صبري والفنان أحمد مجدي، للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل ووضع الخطة الزمنية والمكانية.



"فرصة ثانية" ثاني تجارب المخرج مرقس عادل في الدراما، حيث يعرض له حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" على قناة ON E، ويشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، مي سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، دانا حمدان، أحمد جمال سعيد، عمر الشناوي، ندا عادل، منة جلال، وتأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.