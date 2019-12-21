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محافظات

دخل من الشفاط.. لص يسرق شقة تاجر لحظة حضور زفاف شقيقه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:15 م
لص يسرق شقة تاجر
لص يسرق شقة تاجر
بنى سويف - محمد حفيظ
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، السبت، من جهودها لكشف غموض سرقة أحد الشقق بأحد الأبراج السكانية بمدينة بنى سويف عقب خروج أصحابها لحضور حفل زفاف أحد أفراد العائلة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مأمور قسم شرطة بنى سويف بتلقيه بلاغًا من أحمد عبدالله الديب، 35 سنة، تاجر، يفيد بتعرض شقته للسرقة من أحد اللصوص وسرقة 100 ألف جنيه عقب توجه لحضور حفل زفاف شقيقه وعند عودته للمنزل فى وقت متأخر من الليل اكتشف فتح دولاب غرفة النوم وسرقة 75 ألف جنيه، وسرقة 25 ألف جنيه أخرى من الغرفة المجاورة.

أضاف صاحب البلاغ فى أقواله بمحضر الشرطة أن اللص قام بكسر الشفّاط الكهربائي بالحمام وتمكن من دخول الشقة وسرقة ما بداخلها وفار هاربًا قبل عودته إلى الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 20883 جنح قسم شرطة بني سويف وباشرت النيابة التحقيق.

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