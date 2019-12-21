"بإيدينا نجمّلها".. حملة لتجميل مركز بسيون بالغربية (صور)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بسيون، السبت، حملة نظافة عامة تحت شعار (بإيدينا نجملها) فى قرية صالحجر، التابعة لمركز بسيون بالغربية، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقرية، بحضور هانى الأحول، أمين مركز بسيون، وبعض اعضاء هيئة المكتب.



قامت الحملة بتنسيق الأشجار لحماية أسلاك الكهرباء على الطريق العام ومراجعة كشافات الإنارة ولاقت الحملة قبولًا كبيرًا من المواطنين وستكون هناك حملات أخرى فى قرى مركز بسيون.



وأكد إيهاب سعيد، أمين إعلام المحافظة، أن هذه الخطوات والحملات استكمالًا لدور الحزب المجتمعى الفعّال على أرض مركز بسيون وبتوجيهات المحاسب محمد عريبي أمين المحافظة بالتلاحم مع المواطن والعمل علي التواصل بشكل مباشر مع كافة اطياف المجتمع.