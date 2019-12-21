وزارة الدفاع العراقية: الأوضاع في الناصرية لن تهدأ

قال المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، أن الأوضاع في الناصرية تؤكد أن التظاهرات لن تهدأ مهما بلغت الاغتيالات أو رسائل الرعب والتهديد.



وطالبت لجنة حقوق الإنسان العراقية، اليوم، بتوفير الحماية الكاملة لـ ساحات التظاهر للعراقيين ومنع تكرار الخروقات، وأنها تواصل الضغط على الحكومة العراقية للحد من جرائم الاغتيال والاختطاف بحق الناشطين.



وأعلن مسئول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر، وحتى الآن بلغ 485 قتيلا، وأكثر من 27 ألف مصاب.



وقال علي البياتي، عضو مجلس المفوضية: إن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلا، وأكثر من 27 ألف مصاب و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلين ما زالوا رهن التحقيق.



وأضاف: أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصًا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان".



وذكر أن "سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن أن يفهم إلا أنها معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها".