تراجع أسعارهواتف G5 فى 2020

سترتفع شحنات الهواتف الذكية الصينية في 2020، بفضل زيادة شعبية هواتف الجيل الخامس، وفق تقرير شركة البيانات الدولية الأمريكية عن السوق العالمية.



وذكرت الشركة، أن شحنات الهواتف الذكية في الصين من المتوقع أن ترتفع 0.7% على أساس سنوي في 2020، حيث انتشرت هواتف الجيل الخامس في السوق، ودفعت المستهلكين المترددين إلى تبديل هواتفهم.



وتتوقع شركة البيانات الدولية، أن تقود شحنات هواتف الجيل الخامس مستخدمي شبكات الجيل الخامس في وقت قصير، بينما سيكون هاتف واحد من بين كل خمسة هواتف مرتبطا بالشبكة الأسرع والأكثر استقرارا في 2021.



وأضافت: "سوف تنخفض أسعار أكثر من 20% من هواتف الجيل الخامس إلى أقل من 2000 يوان (نحو 285.5 دولار أمريكي) العام المقبل".



وأظهرت بيانات نشرتها الشركة أن شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين وصلت إلى 485 ألف وحدة في الربع الثالث من هذا العام، وتجاوزت أسعار معظمها 700 دولار.