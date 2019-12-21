مد أجل الحكم فى طعن "أبوالفتوح" على إدراجه بقوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض، السبت، مد أجل الحكم في طعن عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان، على إدراجهم بقوائم الإرهابيين، لجلسة الأول من فبراير المقبل.



كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارًا بإدراج "أبوالفتوح" وآخرين، في قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.