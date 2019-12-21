أفضل 6 تطبيقات لهواتف الأندرويد في 2019

رغم تزايد تطبيقات الهواتف الذكية على متجر جوجل بلاي "Google Play" إلى نحو 2.8 مليون بنهاية شهر سبتمبر 2019، فإن عددا محدودا منها نجح في كسب ثقة الملايين من مستخدمي نظام تشغيل أندرويد Android، ما حقق لها الانتشار الأعلى حول العالم.



في التقرير التالي نستعرض أهم تلك التطبيقات التي سطع نجمها خلال 2019، والخاصة بنظام تشغيل أندرويد "Android"، بحسب تقرير موقع ossbytes.com.



1- تطبيق نوفا لانشر

يعد تطبيق نوفا لانشر Nova Launcher أحد أفضل وأكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الداعمة لنظام تشغيل الأندرويد Android، فهو يأتي بكثير من الميزات تتيح لمستخدميه إعادة تنظيم والتحكم في جميع الملفات التي تحتوي عليها أجهزتهم الذكية وطريقة عرضها على الشاشة وإخفاء الملفات والمحتويا،ت داخل مجلدات خاصة لا تظهر إلا عند استدعائها من مستخدم التطبيق.



ومع تواجد العديد من النسخ يوجد تطبيق نوفا لانشر "Nova launcher" بنسخة مجانية ونسخ أخرى يتم الحصول عليها من خلال الدفع المسبق، حيث تحتوي على مميزات أكثر من النسخة المجانية.



2- تطبيق سويفت كي

استطاع Swiftkey أن ينال ثقة 250 مليون مستخدم حول العالم، إذ يمنح التطبيق الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي Ai مستخدميه لوحات مفاتيح تحتوي على العديد من اللغات العالمية الأكثر انتشارا، كما يمنح خيارات متقدمة ومتوقعة لما ينوي المستخدم كتابته مع ميزة التصحيح اللغوي التلقائي.



3- تطبيق إيفرونت

يمكن القول أن تطبيق إيفرونت Evernote هو أحد تطبيقات الأندرويد Android الأساسية التي يجب أن توجد داخل جميع الأجهزة الداعمة لهذا النظام بالنسبة للأشخاص الذين يتميز روتين حياتهم بالازدحام والنشاط، فتطبيق إيفرونت Evernote متخصص في تدوين الملاحظات وجداول الأعمال اليومية وتنسيقها مع إمكانية إضافة النصوص والصور والمقاطع المرئية والمسموعة للتذكرة، وتنظيم سير الأعمال الروتينية اليومية للمستخدمين.



4- تطبيق Alarmy

لمن يواجه صعوبات كبيرة في الالتزام بمواعيد الاستيقاظ صباحا فإن تطبيق ألارمي Alarmy، سوف يكون أحد الحلول المُوصى بها بكل تأكيد للتخلص من تلك المشكلة، فالتطبيق يستخدم استراتيجية رائعة للمساعدة على الاستيقاظ، وذلك عن طريق استحالة إطفاء أو تأجيل موسيقى او نغمة التنبيه قبل أن يقوم الشخص بحل بعض الألغاز والأسئلة التي يمكن التحكم وضبط درجة صعوبتها.



5- تطبيق بيكس آرت

لا يُصنف تطبيق بيكس آرت PicsArt كأحد أهم برامج تحرير الصور على الأجهزة الداعمة لنظام تشغيل الأندرويد andriod، فقط فهو أيضا ضمن الأكثر انتشارا، حيث تم تحميله من متجر جوجل بلاي Google Play أكثر من 100 مليون مرة حول العالم.



ولعل ما يميز تطبيق بيكس آرت PicsArt هو تزويده بشبكة اجتماعية تمكن مستخدميه من إعادة مشاركة على التطبيق وتحريرها سواء بالرسم والكتابة على الصور بجانب إضافة الإطارات والملصقات والعديد من الاختيارات الأخرى.



6- تطبيق شازام

من أكثر التطبيقات الشائعة للتعرف على الموسيقى التي التي يتم تشغيلها في في الأماكن المحيطة للتعرف عليها على الفور بدقة وسهولة كبيرة، فكل ما يتطلبه يحتاجه الأمر هو تقريب الجهاز الداعم لنظام تشغيل الأندرويد Android من مصدر الموسيقى ليكتشفها التطبيق فورا، مع إمكانية إضافتها إلى القائمة الشخصية المفضلة للمقاطع الموسيقية.