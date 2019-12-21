خالد علي تحت مقصلة السوشيال ميديا.. يتلقى أتعابه من الإخوان

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خالد علي، ووصفوه بالمتحرش الذي اعترف بوطنية أسر المحبوسين وأثبت عمالته للجهات الأجنبية.



وقال المهاجمون: "عقب رفض أسر المحبوسين الحديث مع قناة اعتادت تشويه صورة مصر من أمثال هذا المتحرش خرج يمدح في تصرفهم برغم أنه يتواصل مع تلك القناة ويقبل الدفاع عن الإخوان.. وعلى الرأي العام أن يعلم كيف يتم توظيف القانون لصالح شخص بعينه".



ووجهوا رسالة للمحامي خالد علي قالوا فيها: "كل الأفلام التي تختلقها ليست دفاعًا عن الأطفال والأزواج، بدليل أنك لم تتحدث عن هذا الموضوع سابقًا".



وكشفوا: "من أجل إيجاد ثغرات لرجل وزوجته الإرهابية يدفعان لك مقابل أموال وأتعاب بالدولارات، والجهة الممولة واحدة هي التي تمول للدفاع عن هذه النوعية من العناصر".



وأضافوا في رسالة للمواطنين: "ستجدون المحامي المتحرش يدافع عن اليسار بنفس الحرارة بل وأشد أثناء دفاعه عن الإرهابيين فهو بلا مبدأ.. يبدو من الوهلة الأولى اختلاف المعتقدات، ولكن إذا نظرت بعمق تجد الإخوان واليسار مشتركين في الأهداف فجميعهم يرغب في تحويل مصر إلى خراب والممول يدفع الدولارت للجميع ليحقق نفس الهدف".



واختتموا: "منك لله يا خائن، ربنا ينتقم منك عايز تخرب البلد.. أصلح نفسك يا متحرش أولًا".