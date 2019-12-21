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مصر

غدًا.. فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للبيطريين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:55 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، إن غدًا الأحد، تبدأ اللجنة في تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، على منصب النقيب العام، أو عضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك من العاشرة صباحًا، وحتى الساعة 4 مساءً، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.

وقال قاسم، إن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال المرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواءً بحضور المرشح شخصيًا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتي بالقاهرة".

أضاف أنه يشترط على المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كل البيانات الخاصة بالمرشح "الاسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب في الترشح عليه".

بالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال، يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة في نطاق القطاع الراغب في الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأي من القطاعين.

وأشار إلى أن الشئون القانونية بالنقابة، ستراجع كل طلبات الترشح فى نهاية الفترة المُحددة، ثم يوقع عليها أعضاء لجنة الطلبات، وفى آخر كل يوم عمل سيتم إعداد تقرير شامل بأسماء كل المترشحين، على جميع المقاعد.

وأوضح أنه بعد انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، يستمر تلقي الطلبات المرسلة عن طريق البريد لمدة 3 أيام عمل، لا يتخللها أيام إجازة، يعقبها عمل كشف نهائي بأسماء كل المرشحين على كل المناصب، لتقديمها لمجلس النقابة العامة، بناءً على المادة 36 من نص قانون النقابة، ويتم عقد جلسة طارئة لنظر الكشوف، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات.

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