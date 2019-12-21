-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تدرس نظام المقايضة بالذهب مع قطر وتركيا وإيران

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:55 م
اردوغان وتميم وروحاني
اردوغان وتميم وروحاني
نيفين أشرف
طباعة
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، إن بلاده تبحث مع إيران وتركيا وقطر تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة كنوع من الحماية من أي عقوبات مستقبلية محتملة عليها.

وذكر "مهاتير" في تصريحات صحفية: "اقترحت أن نعود لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننا.. نبحث في هذا الأمر جديًا ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه".

واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام مزيد من المعاملات بين دولهم والتجارة بعملات بعضها بعضًا.

وأثارت القمة الإسلامية المصغرة التي بدأت أعمالها في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، الأربعاء الماضي، جدلًا واسعًا حول الهدف الرئيسي وراء انعقادها في ظل غياب الدول الإسلامية الكبيرة عن المشاركة بها، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه القمة تهدف إلى إنشاء تكتل بديل عن منظمة التعاون الإسلامي.

وشارك في هذه القمة، كل من قطر وتركيا وإيران بالإضافة إلى الدولة المضيفة وعدد من المفكرين والشخصيات الإسلامية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، فيما اعتذرت باكستان عن الحضور.

وجاءت مشاركة أمير قطر في قمة كوالالمبور، بينما تغيب عن حضور أعمال القمة الخليجية في دورتها الأربعين التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم العاشر من ديسمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الماليزي يصل سنغافورة لحضور قمة "اَسيان"

مهاتير محمد: ماليزيا مستعدة لحل مشكلتها مع كوريا الشمالية

رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى لندن لإجراء محادثات مشتركة

قمة إرهابية مصغرة!

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

منذ يوم

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

الصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

حقيقة تدهور صحة المتهمة عائشة خيرت الشاطر

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في خطط استكشاف البترول ومشروعات البنية الأساسية

"المالية": 952 مليون جنيه لإنشاء مدينة الروبيكي للجلود.. و116 مليونًا لمدينة دمياط للأثاث

"التموين": إضافة مليون مستفيد جدد على البطاقات

بـ"تهمة الإبادة".. ماليزيا تطالب بإحالة إسرائيل للجنائية الدولية

منوعات

تعرف على شخصيتك من طريقة جلوسك

فقدت خاتم زواجها.. ثم عثرت عليه بصندوق الاقتراع

شجاعة سائق تنقذ امرأة من حالة انتحار بشعة

استخراج 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء جنوب إفريقى بمطار محمد الخامس

كشكول

طالبة الثانوية العامة.. تشاجرت مع والدتها فلجأت للانتحار

إحالة 9 مدراء و 9 عمال للتحقيق بـ"تعليم الفيوم"

تعليم الفيوم تشارك بمعرض للخزف واللوحات الفنية بقصر قارون

رئيس جامعة أسوان يتسلم درع المركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
المزيد

الثقافة

"هيبة" يؤكد تولي جامعة القاهرة علاج رفعت سلام على نفقتها

صدور العدد الرابع من الإصدار السادس لمجلة المسرح

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

ملتقى لمبدعي ونقاد أدب الطفل بدار الكتب.. الإثنين

صفحتنا ع الفيس بوك