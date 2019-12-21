ماليزيا تدرس نظام المقايضة بالذهب مع قطر وتركيا وإيران

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، إن بلاده تبحث مع إيران وتركيا وقطر تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة كنوع من الحماية من أي عقوبات مستقبلية محتملة عليها.



وذكر "مهاتير" في تصريحات صحفية: "اقترحت أن نعود لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننا.. نبحث في هذا الأمر جديًا ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه".



واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام مزيد من المعاملات بين دولهم والتجارة بعملات بعضها بعضًا.



وأثارت القمة الإسلامية المصغرة التي بدأت أعمالها في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، الأربعاء الماضي، جدلًا واسعًا حول الهدف الرئيسي وراء انعقادها في ظل غياب الدول الإسلامية الكبيرة عن المشاركة بها، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه القمة تهدف إلى إنشاء تكتل بديل عن منظمة التعاون الإسلامي.



وشارك في هذه القمة، كل من قطر وتركيا وإيران بالإضافة إلى الدولة المضيفة وعدد من المفكرين والشخصيات الإسلامية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، فيما اعتذرت باكستان عن الحضور.



وجاءت مشاركة أمير قطر في قمة كوالالمبور، بينما تغيب عن حضور أعمال القمة الخليجية في دورتها الأربعين التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم العاشر من ديسمبر الجاري.