ناهد السباعي تستأنف تصوير "النهاية" يناير المقبل

تنتظر الفنانة ناهد السباعي عودة الفنان يوسف الشريف من الأردن، لتستأنف تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "النهاية"، والمقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



ويصور "الشريف" مشاهده ضمن أحداث مسلسل "النهاية" في الأردن خلال الأيام الحالية، ومن المقرر أن يعود خلال أيام لاستكمال التصوير في مختلف شوارع القاهرة خلال مطلع يناير المقبل على أقل تقدير.



تدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120، وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي، ويتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.



مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.