نشطاء يتهمون عصمت سيف الدولة بالتحالف مع الإخوان مقابل التمويل

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عايدة عصمت سيف الدولة، واتهموها بالكذب ونشر الشائعات الهادفة للفوضى والإساءة لسمعة مؤسسات الدولة.



وقال المهاجمون: "بعد فشل عصمت في الحصول على تمويلات من الخارج، قررت مغازلة الإخوان بالتدليس في الدفاع عن نجلة خيرت الشاطر المسجونة".



وأشارو إلى أن "عصمت" فضحت نفسها وكشفت عن ولائها لجماعة الإخوان الإرهابية ومساندتها نجلة قيادي الجماعة خيرت الشاطر، عقب نشرها أكاذيب تدور حول تدهور حالتها الصحية بالسجن دون تلقيها العلاج.



وأكد المهاجمون، أن عايدة عصمت تخون بلدها من أجل حفنة دولارات تتلقاها من الإخوان للدفاع عنهم مقابل الحصول على تمويلات، فقد سقطت "عصمت" في مستنقع الخيانة وشاركت بالتحالف في تنفيذ مخططات خارجية لإسقاط الدولة ودعم الجماعة الإرهابية ونشر الأكاذيب والترويج لها مدعية سوء معاملة نجلة القيادة الإخواني خيرت الشاطر بمحبسها.



وأضافوا، أن عايدة عصمت تستحل أموال التآمر الخارجي لهدم مصر وتجويع شعبها وتنفيذ أجندات هدفها نشر الفوضي وزعزعة استقرار الدولة.



ووجه المهاجمون رسالة لها قالوا فيها: "أكاذيب وافتراءات تروجها الخائنة ويعلم الشعب أنها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية كما أن طلبك بنقل الإخوانية عائشة خيرت الشاطر إلى مستشفى خارجى دون سبب واضح يثير شبهات حول تورطك مع عناصر الجماعة الإرهابية في التخطيط لتهريبها من السجن".



واختتموا، أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح ساترا لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية وأصبحت عايدة عصمت سيف الدولة وآخرون ورقة الإخوان الجديدة لترويج أكاذيبهم وتنفيذ مخططاتهم لهدم الدولة ونشر الفوضى.