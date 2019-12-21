طلب إحاطة بشأن خطة "الزراعة" في مكافحة ذبابة الفاكهة

تقدم النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن توقف وزارة الزراعة عن دورها في مكافحة ذبابة الفاكهة، ونتائج هذا القرار على أرض الواقع سواء على الزراعة أو على المزارع بشكل عام.



وأوضح "غطاطي" أن الوزارة تخلت عن دورها في مساعدة الفلاحين والمنتجين في مكافحة ذبابة الفاكهة، والذي كان متمثلًا في تخصيص 140 مليون جنيه سنويًا، لمكافحتها مما كان يساعد فى القضاء عليها، ونظرًا لأن الوزارة تخلت عن دورها ولم تعتمد أي مبالغ لمكافحة الذبابة، ما أدى إلى انتشار الذبابة بعد عدم قدرة الفلاحين والمنتجين على مقاومتها والسيطرة عليها، وهذا الأمر أثر بالسلب على كميات الفاكهة التى تم تصديرها هذا العام.



وتساءل عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن مصير المبلغ الذي كان يتم تخصيصه لمكافحة الذبابة، ودور الوزارة فى مكافحة سوسة النخيل، بعدما اتضح للجميع تفشى مرض سوسة النخيل هذا العام بشكل ملحوظ جدًا، مما قد يؤثر على الإنتاج هذا الموسم.