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سياسي

برلماني يطالب الحكومة بإنشاء محكمة في دائرة أبوحماد بالشرقية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب دائرة أبوحماد بمحافظة الشرقية، الحكومة، بالإسراع في تخصيص قطعة أرض فضاء بمركز أبوحماد لبناء محكمة وقسم شرطة.

وقال "أباظة" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه توجد قطعة أرض فضاء مساحتها 7 أفدنة تابعة لوزارة الزراعة وغير مستغلة، مؤكدًا ضرورة تخصيص هذه الأرض لإنشاء المحكمة ومركز الشرطة عليها.

وأضاف البرلماني أنه تقدم أكثر من مرة بطلبات للحكومة من أجل الموافقة على هذا الأمر، من أجل خدمة أهالي وجماهير مركز أبوحماد ولكن لا حياة لمن تنادي علي حد وصفه.

ووجه أباظة، عدة تساؤلات للحكومة، قائلًا: ألا يعد وجود هذه الأراضي الفضاء لعدة سنوات دون أى استخدامات لها إهدارًا للمال العام؟ ثم ماذا ستستفيد وزارة الزراعة من تعنتها المستمر ورفضها لتخصيص مثل هذه الأراضى غير المستغلة لإنشاء مشروعات خدمية عليها تفيد المواطنين؟

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