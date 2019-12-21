أحمد الأنصارى: الفيوم قادرة على تأمين واستضافة أى حدث مهم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، يعبر عن مدينة الفيوم، ومنصة لاستقبال الأحداث الكبيرة.



وأضاف أحمد الأنصاري، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيوم قادرة على تأمين واستضافة حدث مهم، وتقديم كافة الخدمات، ولدينا أماكن سياحية كثيرة.



يذكر أن معبد قصر قارون يبعد حوالى 65 كم عن مدينة الفيوم، ويقع جنوب غرب بحيرة قارون ضمن التقسيم الجغرافي في شمال غرب إقليم الفيوم بمركز يوسف الصديق، وتسمى المدينة بمدينة ديونيسيوس، وهى مدينة شيدت فى العصر البطلمى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت تسمى ديونيسيوس نسبة إلى إله الخمر عند اليونانيين، في منتصف المدينة شيد معبد للإله سوبك الإله المحلى لإقليم الفيوم، والذي كان يعبد فى صورة تمساح، وشيد المعبد من الحجر الجيري.