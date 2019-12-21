شرطة هونج كونج تطارد المحتجين في "المتاجر الكبرى"

اقتحمت شرطة مكافحة الشغب عددًا من المتاجر الكبرى في هونج كونج، اليوم السبت، لمطاردة بعض المحتجين المناوئين للحكومة وإلقاء القبض عليهم، بعد أن تجمع المحتجون لإعلاء مطالبهم في عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ذروة التسوق قبل عيد الميلاد.



ففي متجر ببلدة يوين لونج، بالقرب من الحدود مع الصين، أحيا مئات المحتجين الذين اتشحوا بالسواد ذكرى مرور خمسة أشهر على هجوم في محطة للقطارات، نفذه غوغاء مسلحون يرتدون قمصانا بيضاء واعتدوا خلاله على المارة والمحتجين بالقضبان الحديدية والهراوات.



وتعرضت الشرطة للانتقادات لأنها لم تستجب بالسرعة الكافية لطلب المساعدة، ولم تلق القبض على أي من الجناة المشتبه بهم في موقع الهجوم.



وفي وقت لاحق ألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص، وقالت إن المهاجمين لهم صلات بعصابات الجريمة المنظمة أو عصابات الأفراد الثلاثية.