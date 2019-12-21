تعرف على شخصيتك من طريقة جلوسك

كشفت خبيرة السلوك البشري البريطانية أدريان كارتر، عن السمات الشخصية التي يمكن اكتشافها من طريقة الجلوس على الأريكة.



وفيما يلي أهم وضعيات الجلوس وما تشير إليه، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية:



- الجلوس وحيدًا

يفضل البعض اختيار مكان يجلسون فيه وحيدين على الأريكة، وعادة ما يختارون مكانًا مركزيًا، ويمتع هؤلاء الأشخاص بشخصية قوية تحب الهيمنة والسيطرة.



- الجلوس مع الآخرين

بخلاف الشخصية السابقة، يميل البعض إلى الجلوس مع أشخاص آخرين على الأريكية، ويميلون إلى المشاركة والتقارب وإقامة علاقات أكثر قوة.



- الجلوس على كرسي منفرد

يرغب بعض الأشخاص بالجلوس بالقرب من الآخرين، ولكن على كرسي منفصل، فهذا يدل على احترام المساحة الشخصية للشخص الآخر، وهؤلاء الأشخاص يتمتعون بشخصية مستقلة ويتخذون قرارات هامة في علاقاتهم.



- اتاحة مكان للأقارب

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب إظهار مشاعر الحب للشريك في وجود أحد الوالدين أو الأقرباء، لذلك يميل البعض إلى الجلوس بجانب أقربائهم أو أقرباء الشريك، لإظهار الحب والمودة، وهؤلاء الأشخاص مجاملون بشكل عام، لكن يمكن إساءة فهم هذا السلوك من قبل الشريك.



- وضع الرأس على حضن الشريك

لا شك أن هذه الوضعية في الجلوس تظهر المودة والمحبة بين الزوجين، وفي نفس الوقت تمنح الشعور بدعم الشريك وتوفير الملاذ الآمن له.



- الجلوس على الأرض

إذا كنت لا تشعر بالحرج من الجلوس على الأرض في حين يجلس الآخرون على الأرائك، فهذا مؤشر على شخصية طفولية، فأنت متواضع بما فيه الكفاية لتفعل ذلك.