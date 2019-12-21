جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج رفعت سلام على نفقتها بالكامل

كتب الروائي حمدي الجزار منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول فيه أنقذوا الشاعر رفعت سلام، وفي أسفل المنشور كتب الدكتور محمد عثمان الخشت يقول إننا في جامعة القاهرة، سوف نتحمل كل ما يتعلق بعلاجه، ابني العزيز حمدي الجزار، أرجو وسيلة التواصل، وسوف نقوم بكل اللازم، تمنياتي له بالشفاء.



وفي اتصال لـ"الدستور" مع الروائي حمدي الجزار قال إن المعلومات صحيحة وأن الخشت تواصل معه بالفعل وأعطاه الجزار رقم هاتف الشاعر رفعت سلام، وقال له سنتواصل معه ونقوم بعلاجه بالكامل على نفقة الجامعة.



أما الشاعر رفعت سلام فقال لـ"الدستور": وقال رفعت سلام أنا أيضًا سمعت الخبر عن طريق الأصدقاء، ولكن لم يتصل بي أحد أو يكلمني أحد في هذا الشأن.