باكستان تؤكد ضرورة العمل لوحدة الأمة الإسلامية

أكدت باكستان عزمها على العمل من أجل وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها للتصدي بشكل فعّال للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.



جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، ردًا على أسئلة وسائل الإعلام عن سبب عدم مشاركة باكستان في "قمة كوالالمبور".



وأوضح البيان أن باكستان ستواصل العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها، وهو أمر لا غنى عنه للتصدي بشكل فعال للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.



وفي وقت سابق من اليوم، نفت سفارة السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، صحة الأنباء عن ضغوط مزعومة مارستها المملكة على باكستان لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.



وجاء في البيان الذي نشره حساب السفارة على "تويتر" أن "هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما".